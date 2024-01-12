Kızıldeniz kaynıyor: Rusya’dan Yemen hamlesi

İRAN KINADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı. Kenani, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı. Saldırıyı, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:

"Bu keyfi saldırı, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Uluslararası toplumdan, sorumlu tepki ve eylemlerle; bölgede savaş, istikrarsızlık ve güvensizliğin yayılmasının önüne geçmesini istiyoruz."