Emekli zammı çalışmalarında sona gelindi

Emekli maaşı zammı düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışaması tamamlandı. Yüzde 37,57'lik Ocak emekli zammı için iyileştirme yapılacak. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için rakamlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Emekliye refah payı için son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMA TAMAMLANDI
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37,57 emekli kök maaş zammı alırken memur zammı yüzde 49,25 oldu. İki grup arasındaki zam farkı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 11-12 dolaylarında oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları tamamlandı.
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı Kabine Toplantısı'na getirecek. Emekliye refah payı için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Emekli aylıklarına ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dokuşu ile yüzde 49,11 zam alarak 17 bin TL'yi aştı. Asgari ücret 570 doların üzerine yükselerek döviz bazlı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından emekli ve memur zammı açıklandı.
SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi konusunda Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışması tamamlandı.
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA
2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.
Kabine Toplantısı'nın emekli maaşı zammı gündemi şu şekilde:
En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.
REFAH PAYI İLE OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı olurken son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor. Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.
İŞTE MASADAKİ EK ZAM FORMÜLLERİ
SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2023 Nisan ayından bu yana en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7500 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam resen alınan kararla yeniden artacak. Teknik çalışma tamamlandı. Bütçe çalışmasında sona gelindi. Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a çalışmanın sonuçlarını paylaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? VERİLER O RAKAMA İŞARET EDİYOR
Asgari ücret 17 bin 2 liraya yükseltildi. Bu zam öncesi en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 65,77'i kadardı. Bu oran dikkate alındığında en düşük emekli maaşı 11 bin TL'yi aşacak. Burada 11 bin ila 12 bin TL seçeneği masada bulunuyor.
En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ 23 OCAK SALI GÜNÜ MECLİS'TE
Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis'in onayı gerekiyor. Meclis çalışmasına 16 Ocak Salı günü başlıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine'de değerlendirmesi sonrası emekli maaşı düzenlemeleri için hazırlanan taslak çalışma AK Parti'ye gönderilecek ve yasalaşma süreci 23 Ocak Salı günü başlayacak:
AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemelerinin Ocak ayının 3. haftasında Meclis gündemine girmesi bekleniyor. Bu durumda düzenlemeler 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. Ek zam ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler sonrası oluşacak maaş farkları, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak.
Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.
4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,
Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde yüzde 37,57'lik zamlı emekli maaşları için ödeme alacak.
4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
NOT: Emekliye ek zam ve taban aylık düzenlemesinin SSK ve Bağ-Kur Ocak 2024 emekli maaşı ödeme takvimine yetişmeyeceği için bu düzenlemelerden kaynaklı maaş farkları herhangi bir hak kaybı olmadan ayrıca hesaplara yatacak. Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKI ALACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek iyileştirmeyi beklerken memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi.
Ancak memur emeklilerinin yüzde 49,25 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek.