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Giriş Tarihi: 12.1.2024 15:45

ECB Başkanı Lagarde'ın Trump endişesi

ECB Başkanı Lagarde’ın Trump endişesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi konusunda endişelerini dile getiren Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu durumun Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir "tehdit" oluşturabileceğini ifade etti.

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görevdeyken 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu.

ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerini kullandı.

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ECB Başkanı Lagarde'ın Trump endişesi
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