Bakan Şimsek’ten cari işlemler dengesine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabından kasım ayı cari işlemler dengesini ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ŞİMSEK: CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDECEKTİR

Türkiye'nin cari işlemler hesabına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti.

Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.

2023'te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.

Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."