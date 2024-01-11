Güney Kore’den faiz kararı: Üst üste 8’inci toplantıda sabit kaldı

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), 2024 yılının ilk toplantısında piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste 8'inci kez politika faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu(PPK), ekonomik büyümeyi izlerken, finansal istikrarı da gözeterek orta vadeli ufukta tüketici fiyat enflasyonunun hedef seviyede istikrar kazanmasına yönelik para politikası yürütmeye devam edeceğini açıkladı.

Kurul, enflasyonun hedefe yaklaşacağından emin oluncaya kadar yeterince uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı politika duruşunu sürdüreceğini bildirdi.

Güney Kore'nin aylık enflasyonu 2022 yılındaki yüzde 5,1'den 2023 yılında ortalama yüzde 3,6 oldu. Banka, enflasyonun bu yıl daha da düşmesini ve yüzde 2,0 hedefinin üzerinde ortalama yüzde 2,6 olmasını bekliyor.

Banka, ülke ekonomisinin 2023'teki tahmini yüzde 1,4'lük büyümenin ardından 2024'te yüzde 2,1 büyümesini bekliyor.

Analistlerin bir kısmı, soğuyan enflasyona tepki olarak ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için 2024'ün ikinci çeyreği gibi erken bir tarihte faiz indirimleri öngörüyor; ancak çoğunluk faiz indirimlerinin üçüncü çeyrekte başlamasını bekliyor.