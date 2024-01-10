Apara Gündem BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak
Giriş Tarihi: 10.1.2024 08:53 Son Güncelleme: 10.1.2024 08:54

BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak

BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, varlık yönetimindeki hızlı değişimlerin ortasında kaynaklarını yeniden tahsis etmeye çalışırken yaklaşık 600 çalışanını ya da küresel işgücünün yaklaşık %3'ünü işten çıkaracak.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, CEO Larry Fink ve Başkan Rob Kapito Salı günü personele gönderdikleri notta, "Sektörümüzün BlackRock'ın kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini görüyoruz. Ve belki de en önemlisi, yeni teknolojiler sektörümüzü ve diğer tüm sektörleri dönüştürmeye hazırlanıyor" dedi.

BlackRock, işin belirli bölümlerini genişlettiği için yapılan işten çıkarmalara rağmen rağmen yıl sonuna kadar daha büyük bir kadroya sahip olmayı beklediğini söyledi.

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BlackRock 600 çalışanını işten çıkaracak
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