Apple’a telefonları yavaşlatma bedeli ağır oldu

Apple, ABD'de bazı iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle uzun süredir devam eden toplu davada 500 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

Teknoloji devi Apple, ABD'de bazı iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle uzun süredir devam eden toplu davada tazminat ödemeye başladı.

Telefonları yavaşladığı gerekçesiyle şikayette bulunanlar 500 milyon dolarlık tazminattan şikayet başına 92 dolarlık pay alacak. 2020 yılında uzlaşma yoluna gitmek isteyen Apple'ın ABD'deki davası 2017 yılına dayanıyor.

2017 yılındaki davada, Apple söz konusu telefonların zaman geçtikçe kasıtlı olarak yavaşlatıldığını kabul etmişti. Ancak, Apple bataryalar eskidikçe telefonların performansının düştüğünü bu nedenle de yapılan yavaşlatmanın telefonların ömrünü uzattığını savunmuştu.

Ancak, müşterilere bilgi vermeden telefonları yavaşlatmakla suçlanan Apple, sorunu çözmek için müşterilere indirimli batarya değişimi teklifinde bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından yasal işlem başlatılmıştı.

BENZER DAVA İNGİLTERE'DE GÖRÜLÜYOR

Benzer bir dava İngiltere'de sürüyor ve 1.6 milyar sterlin tazminat talep ediliyor. Haziran 2022'de Justin Gutmann tarafından açılan ilk davanın yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını ilgilendirdiği tahmin ediliyor. Gutmann, Apple'ın ABD'de tazminat ödeyeceği haberini memnuniyetle karşıladığını ifade ederken söz konusu davanın İngiltere'deki ile bir bağlantısı olmadığını dile getirdi.

Davanın "mesnetsiz" olduğunu savunan Apple, Apple ürünlerinin kasıtlı olarak yavaşlatılmadığını savunmuştu.