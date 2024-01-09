Bakan Bayraktar: Türkiye madenler konusunda büyük potansiyele sahip

"KRİTİK MADENLERE ERİŞİM VE MALİYET UYGUNLUĞU ÖNEMLİ"

Bakan Bayraktar, birçok ülke ve şirketin "net sıfır" hedefine yönelik olarak sera gazı salımını azaltmak için çaba harcadığını ifade ederek, "Başarılı bir enerji dönüşümü için birkaç şeye ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. İlk sırada politika geliştirmek geliyor. Politikaların belirli ve devamlılık esasına göre olması, bir hükümetten diğerine göre değişmemesi gerekiyor. Ayrıca sanayi sektörleri ve finansal enstitülere yönelik doğru sinyalleri oluşturmak ve bu alana sermaye çekmek adına esnek ve rasyonel politikalar geliştirmeliyiz. Bir dizi kurallar ve düzenlemeler ortaya koymalıyız." diye konuştu.

Enerji dönüşümünde kritik madenlere erişim ve maliyet uygunluğunun önemli olduğuna işaret eden Bayraktar, kritik madenlerin tedariki ve yatırımlarının güneş, rüzgar ve elektrikli araç sektörünü desteklemede yetersiz olduğunu belirtti.