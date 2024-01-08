Morgan Stanley Fed faiz indirimi için tarih verdi

Morgan Stanley'nin ABD baş ekonomisti Ellen Zentner, Fed'in faizleri piyasanın beklediğinden daha uzun süre sabit tutacağını, ancak sonrasında beklentilerden daha fazla düşüreceğini savunarak "Hiç şüpheniz olmasın, bu yıl faiz oranlarını düşürecekler. Ancak piyasanın öngördüğünden daha sabırlı olabilirler" dedi.

Fed'in bir dizi faiz indiriminin Haziran ayında yapacağını öngörün Zentner. Haziran'da yapılacak 25 baz puanlık indirimi Eylül, Kasım ve Aralık'ta yapılacak 25'er baz puanlık indirimlerin takip etmesini ve 2025 yılına kadar her FOMC toplantısında 25 baz puanlık bir indirimin devam etmesini beklediklerini vurguladı.