Çin’den ABD’li savunma şirketlerine yaptırım

Çin, 5 ABD'li savunma sanayii şirketine yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yaptığı son silah satışlarına tepki olarak beş ABD askeri üreticisine yaptırım uygulayacağını söyledi.

Yaptırımlar Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılacak olan ve Çin'in savaş ile barış arasında bir seçim olarak gördüğü başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz ay Tayvan'ın taktik bilgi sistemlerinin korunmasına yardımcı olacak 300 milyon dolarlık ekipman satışını onaylamıştı.

"ÇİN'İN EGEMENLİĞİNİ VE GÜVENLİK ÇIKARLARINI BALTALIYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada son silah satışlarının "Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde baltaladığını, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye attığını" söyledi.

Yaptırım uygulanacak şirketler BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat ve Data Link Solutions olarak sıralandı.

Sözcü, Çin'in bu şirketlerin varlıklarını donduracağını ve Çin'deki kişi ya da kuruluşların bu şirketlerle ilişki kurmasını yasaklayacağını söyledi.

ABD'nin Tayvan'a silah satışı Washington ile Pekin arasında sık sık gerginlik kaynağı oluyor. Çin, demokratik olarak yönetilen Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve Tayvan hükümeti bu iddiayı reddediyor.