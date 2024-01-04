Kızıldeniz’deki gerilim konteyner fiyatlarını yükseltti

Kızıldeniz'de kargo gemilerine yönelik devam eden tehditler nedeniyle Asya, Avrupa ve ABD arasında konteyner taşımacılığı için kısa vadeli fiyatlar keskin şekilde yükseldi.

Freightos.com'un verilerine göre, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya 40 feet'lik bir konteynırda mal göndermenin spot fiyatı, Aralık ortasında sapmaların başlamasından hemen öncesine göre %173'lük bir artışla 4.000 doları aşmış durumda.

Freightos, Asya'dan Akdeniz'e giden malların maliyetinin 5.175 dolara yükseldiğini ve bazı taşıyıcıların Ocak ayı ortasından itibaren bu rota için 6.000 doların üzerinde fiyat açıkladığını belirtti. Asya'dan Kuzey Amerika'nın Doğu Kıyısı'na olan fiyatlar 40 feet'lik bir konteyner için %55 artarak 3.900 dolara yükseldi.

Freightos araştırma müdürü Judah Levine, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya ve Akdeniz'e yapılan seferlerin Ocak 2019'daki seviyelerinin iki katından daha pahalı olduğunu ancak yine de pandemi sırasındaki zirvelerinin oldukça altında olduğunu söyledi.