Bakan Şimşek’ten para politikası ve enflasyon mesajı

Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Ankara JW Marriott Otel'de düzenlediği "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" konulu toplantıya katıldı.

Konuşmasında küresel ekonomik görünümü değerlendiren Bakan Şimşek, 2023'te küresel ekonomide büyüme ve küresel ticaretin yavaş seyrettiğini, enflasyonun düştüğünü ve emtia fiyatlarının bir miktar gerilediğini ifade etti. Küresel ticaretin 32 trilyon dolardan 30,5 trilyon dolarlık seviyeye indiğine işaret eden Bakan Şimşek, hizmet ticaretinde artış, mal ticaretinde ise ciddi bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bakan Şimşek, 2024 yılına ilişkin küresel beklentilere de dikkati çekerek, "Büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de büyümenin 2023'te güçlü seyrettiğine işaret eden Bakan Şimşek, Türkiye'nin, Orta Vadeli Program'daki (OVP) yüzde 4,4 hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda küresel ortalamanın bir buçuk katından daha hızlı büyüyor olacağını söyledi.

Mehmet Şimşek, OVP'ye sahip çıkarak zorlu küresel koşulları Türkiye için fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını bildirdi. Fiyat istikrarını destekleyerek mali disiplini sürdürdüklerini belirten Mehmet Şimşek, sürdürülebilir cari açık ve rezervin, programın hedefleri arasında yer aldığını aktardı. Sürdürülebilir büyümenin nihai amaçları olduğunu bildiren Bakan Şimşek, programın özünün fiyat istikrarını sağlamak olduğunu anlattı.