Kıdem tazminatı tavanı 35 bin 57 TL oldu

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası emekli ve memur zammı da netleşti. Bununla beraber her 6 ayda bir kere memur zammı ile yeniden belirlenen kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Öte yandan asgari ücret ile çalışanlar için kıdem tazminatı 20 bin 2 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 olurken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57, memur enflasyon farkı ise yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı yüzde 49,25'i buldu.

Memur zammı kat sayısı her 6 ayda bir milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı tavanını yeniden belirlemede kullanılıyor.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret zammı ile sadece asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı değişti. 2024 yılında asgari ücret ile çalışanın kıdem tazminatı brüt ücreti yani 20 bin 2 TL oldu.



Asgari ücret üzerinde maaş alanların kıdem tazminatı tavanı artışı ise yüzde 49,25 oldu. Memur zam oranı burada belirleyici oldu.

Kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira olarak uygulanıyordu. Yüzde 49,25'lik memur zam oranına göre hesaplandığında 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35 bin 57 lira 33 kuruş olarak uygulanacak. Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.