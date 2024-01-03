BYD, Tesla’yı solladı: Araç satışları açıklandı

Tesla, dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla araç teslim etmesine rağmen, en çok elektrikli otomobil satan üretici ünvanını Çin'den BYD Co.'ya kaptırdı.

Dördüncü çeyrekte analistlerin 483 bin 173 adetlik beklentilerini aşarak 484.507 araç teslim eden Tesla, BYD'nin 526.409 adetlik teslimatının gerisinde kaldı.

Tesla 2023 için 1,8 milyon araç teslim etme hedefini de aştı.

Baird analistlerinden Ben Kallo, Tesla'nın genel elektrikli araç talebine yönelik bulutlu bir görünüme rağmen, 2024 yılında 2,1 milyondan fazla araç teslim edeceğini tahmin etti.

Elektrikli araç satış sıralamasındaki değişim, Çin'in küresel otomotiv endüstrisinde artan nüfuzunu yansıtıyor. Son birkaç yılda ABD, Güney Kore ve Almanya'yı geride bırakan Çin, 2023 yılında dünyanın en büyük binek otomobil ihracatçısı olarak Japonya'yı geçebilir.