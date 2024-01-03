Bedelli askerlikte yeni rakamlar belli oldu

Bedelli askerlik ücreti için zam oranı belli oldu. Bedelli askerlik ücreti için Ocak 2024 memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. "2024'te bedelli askerli kaç TL oldu" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Öte yandan bedelli askerli ücreti için milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu.