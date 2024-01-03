Bedelli askerlikte yeni rakamlar belli oldu

Bedelli askerlik ücreti için zam oranı belli oldu. Bedelli askerlik ücreti için Ocak 2024 memur maaş zammı ile yeniden belirlenecek. "2024'te bedelli askerli kaç TL oldu" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Öte yandan bedelli askerli ücreti için milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ'DA YÜZDE 17,55 ARTTI
2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarıldı. Bedelli askerlik ödemesi Ocak 2024'te ve Temmuz 2024'te yeniden artacak.
BEDELLİ ASKERLİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bedelli askerlik tutarı, yasal olarak memur maaş zammı ile artıyor. Memurlar Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 kez zam alıyor.
MEMUR ZAMMI 2024 NE KADAR OLDU?
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken memur zam oranı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Mevcut durumda bedelli askerlik ücret 122 bin 351 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 49,25'lİk memur maaş zammına göre yapılan hesaplamada bedelli askerlik ücreti 2024 yılı Haziran-Temmuz dönemi için 182 bin 608 TL olacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ İÇİN HESAPLAMA TABLOSU
Mevcut bedelli askerlik ücreti: 122.351 TL
Tahmini memur maaş zammı: Yüzde 49,25
Tahmini bedelli askerlik ücreti 2024: 182.608 TL
NOT: Memur maaşı zammı sonrası bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak ve nihai rakamlar kesinleşecek.