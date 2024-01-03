Apara Gündem ABD'de bir ilk: Borç 34 trilyon dolara ulaştı
Giriş Tarihi: 3.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 3.1.2024 09:39

ABD'de bir ilk: Borç 34 trilyon dolara ulaştı

ABD’de bir ilk: Borç 34 trilyon dolara ulaştı

ABD Hazine Bakanlığı, federal hükmetin toplam borcuna ilişkin verileri yayımladı. Bu kapsamda federal hükümetin borcu 34 trilyon dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, federal hükümetinin toplam borcu ilk kez 34 trilyon dolara ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, ödenmemiş toplam kamu borcu 34 trilyon 1 milyar dolara yükseldi. Federal borç tavanına sayılan borç miktarı da 33.89 trilyon dolara ulaştı.

Bir mali gözlem grubu olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nin başkanı Maya MacGuineas, 34 trilyon dolarlık federal borç rakamını "gerçekten iç karartıcı bir başarı" olarak nitelendirdi ve bunu siyasi liderlerin zor mali seçimler yapma konusundaki isteksizliğine bağladı.

MacGuineas yaptığı açıklamada, "Politika yapıcıların vergileri artırarak, harcamaları azaltarak ya da bir mali komisyon oluşturarak - ya da ideal olarak bunların hepsini yaparak - borçlanmamızı azaltmak için daha fazla önlem alacağı konusunda umutluyuz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de bir ilk: Borç 34 trilyon dolara ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz