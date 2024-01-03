6 aylık enflasyon farkı kesinleşti: Emekli ve memur zammı belli oldu

Emekli ve memur zammı açıklandı. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı ile Ocak 2024'te toplumun hemen her kesimini ilgilendiren adımlar atılacak. Bakan Mehmet Şimşek Ocak 2024 emekli zammı düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Asgari ücretin 12'ye yakın refah payı ile belirlenmesi sonrası sıra emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemelere geldi.
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.
6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25
3 DÜZENLEME GELİYOR
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12 refah payı ile belirlendi. Sırada emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var.
1. Emekli kök maaş zammı
2. Memur ve memur emeklisi zammı
3. En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi
REFAH PAYI MASADA
TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.
Bundan sonra Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TALİMAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için Bakan Vedat Işıkhan'dan gerekli hazırlıkların tamamlanmasını isterken, Bakan Mehmet Şimşek'e de özellikle düşük gelir grubunu gözetecek düzenlemeler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlamasını talimatını verdi.
Özellikle en düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek düzenlemenin yapılması bekleniyor. Refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak.
İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU
Alım gücünü artıracak adımların ilki asgari ücret oldu. 2024 yılında tek zam şeklinde uygulanacak yeni asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12'lik bir refah payı ile belirlendi.
DÖVİZ BAZINDA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU
Net asgari ücret 17 bin 2 TL, brüt asgari ücret 20 bin 2 TL ve işveren maliyeti de 23 bin 502 TL olarak kesinleşti.
Asgari ücret cari kurlar değerlendirildiğinde 578 dolarlık alım gücünü görerek döviz bazlı rekorunu kırdı.
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.
Memurlar ve memur emeklisi de tıpkı SSK, Bağ-Kur emeklisi de gibi senede 2 kez zam alıyor. Tüm memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme alıyor. Enflasyon farkı burada, önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık farkı gösteriyor. 6 aylık enflasyon farkı yeni dönemde uygulanacak toplu sözleşme zammı ile hesaplanarak nihai memur zam oranı elde ediliyor. Ocak 2024 için toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak belirlendi.
MEMUR ZAMMI, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN İÇİN REFERANS OLABİLİR
Memur ve memur emeklisi zam oranının yüzde 49,25 oldu. Bu rakamın da emekliler için referans olması bekleniyor.
EMEKLİYE KADEMELİ ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ DA MASADA
Emekliye zam düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak olan Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışı ve sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor.
2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Memur zammı referans kabul edilirse emekliye 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.
Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR
En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.
En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN TL AŞIYOR
Yapılacak zam ile birlikte ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 334 liraya yükselecek. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 319 lira artmış olacak. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.
DUL VE YETİMLER DE MAAŞ ZAMMI ALACAK
Emekli ve memur zammı dul ve yetimlerin maaşını da artıracak. 4A ve 4B'den emekli aylığından hak sahibi olan dul, yetim emekli zammı ile, 4C'den hak sahibi olan dul yetim ise memur zammı kadar artış alacak. Dul ve yetimler 3/4, 2/4 ve 1/4 olmak üzere hisseleri oranında maaş alıyor.
2024 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?
Asgari ücret zammı ile sadece asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı değişti. 2024 yılında asgari ücret ile çalışanın kıdem tazminatı brüt ücreti yani 20 bin 2 TL oldu. Asgari ücret üzerinde maaş alanların kıdem tazminatı tavanı ise memur zam oranı ile kesinleşecek. Bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.
Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı 23 bin 489 lira olarak uygulanıyor. Veriler gösteriyor ki 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35 bin 50 lirayı aşacak.
ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını aldı. Maaş farklarını ise Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor.
SSK emeklileri 17-26 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar.