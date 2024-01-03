6 aylık enflasyon farkı kesinleşti: Emekli ve memur zammı belli oldu

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ DA MASADA

Emekliye zam düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak olan Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışı ve sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor.

Emekli zammı için de seyyanen artış ve kademeli zam formülü de masada.

Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek adımlar atılacak.

Bütçenin el verdiği doğrultuda düzenlemeler yapılacak.

Burada 'ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünü minimize edecek optimal seviyeler belirlenecek.

2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Memur zammı referans kabul edilirse emekliye 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

En düşük emekli maaşı için kanun teklifi hazırlanacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Refah payı da benzer şekilde Meclis sürecine tabi tutulacak

ORTALAMA MEMUR MAAŞI 37 BİN TL AŞIYOR

Yapılacak zam ile birlikte ortalama memur maaşı 25 bin 15 liradan 37 bin 334 liraya yükselecek. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 319 lira artmış olacak. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.