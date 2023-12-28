Başkan Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşüyor

Başkan Erdoğan, 53'üncü Muhtarlar Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında enflasyona ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan enflasyondaki ateşin düştüğünü söyleyerek,"Yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkan yeni asgari ücretle, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE TARİHİ REKOR

"Rakamlar son aylarda enflasyonun ateşinin düşmeye başladığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir" diyen Başkan Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası rezervlerimiz tarihinin en yüksek rakamı olan 145 milyar 456 milyon dolara ulaşarak rekor kırmıştır.

Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına giden aç gözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaştırarak devam ettireceğiz.

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