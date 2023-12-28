ABD’den Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık askeri yardım

ABD, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yardım taleplerini geri çevirmeyen ABD bir yardım paketini daha onayladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinin onaylandığı belirtilirken, paketin hava savunma, topçu ve hafif silah mühimmatı ile tanksavar silahları içerdiği duyuruldu. Açıklamada, gönderilecek silahların ABD Savunma Bakanlığı'nın (PENTAGON) mevcut stoklarından karşılanacağı aktarılırken, bu paket için kongrenin onayı gerekmeyecek.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yardım paketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın kendini savunmasına ve geleceğine güvence altına almasına yardım ederek ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerletmek için kongrenin mümkün olan en kısa sürede hızlı hareket etmesinin zorunlu olduğunu" söyledi.



Ukrayna'ya yapılan yardımların önemine değinen Blinken, "Yardımlarımız, Rusya'nın saldırganlığına karşı ülkelerini ve özgürlüklerini savunan Ukraynalı ortaklarımızı desteklemek açısından kritik önem taşımaktadır" dedi.



Aralık ayının başında ABD'de Ukrayna'ya 61.4, İsrail'e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık harcama paketinin oylamaya sunulması Senato'da reddedilmiş, Avrupa Birliği (AB) toplantısında gündeme gelen Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk yardım paketi ise Macaristan tarafından veto edilmişti.