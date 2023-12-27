Dünyanın en büyük nükleer santrali yeniden faaliyete geçme yolunda

Japonya'nın nükleer enerji düzenleyicisi NRA, Tokyo Electric Power'ın devasa Kashiwazaki-Kariwa nükleer santraline iki yıl önce koyduğu işletme yasağını kaldırarak yeniden çalıştırma sürecinin önünü açtı.

Tepco'nın dünyanın en büyük atom santralini tekrar faaliyete geçirmesi için hala Niigata vilayetinden onay gerekiyor.

8.212 megavat (MW) kapasiteli santral, Fukuşima felaketinin Japonya'daki tüm nükleer santrallerin nihai olarak kapatılmasına yol açtığı 2011 yılından bu yana devre dışı.

Güvenlik yönetim sistemindeki gelişmelere atıfta bulunan NRA Çarşamba günü Tepco'nun santrale yeni uranyum yakıtı taşımasını ya da reaktörlerine yakıt çubukları yüklemesini engelleyen emrini kaldırdı.