Asgari ücret 2024 için rakam geliyor

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret halen net 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret zam senaryolarına göre göre oluşacak net ve brüt rakamlar için hesaplama tablosu netleşti. İşte masadaki 5 senaryo:

Yüzde 35'lik zamda 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda 17.673 TL

Masadaki en güçlü 2 senaryo yüzde 45 ve yüzde 50 zam formülü oldu. Buna göre yeni asgari ücretin 16500-17000 TL civarında olması bekleniyor.