AB’den Ukrayna’ya destek hazırlığı

Financial Times'ın haberine göre, 50 milyar euroluk ilk yardım paket üzerinde anlaşmaya varılamamasının ardından harekete geçen AB yetkilileri, blok içindeki anlaşmazlıkların çözülememesi halinde Kiev'i yaklaşan bütçe krizinden kurtarmak için alternatif arayışına girdi.

Görüşmelere katılan yetkililer, borçla finanse edilen bir modelin, Orban'ın 1 Şubat'ta yapılması planlanan zirvede vetosunu kaldırmayı reddetmesi halinde destek sağlamanın en pratik yolu olarak ilgi gördüğünü ifade ettiler.

Habere göre bu plan katılımcı üye devletlerin AB bütçesine garanti vermesini ve AB Komisyonu'nun gelecek yıl Kiev için sermaye piyasalarından 20 milyar euroya borç almasını içerecek. Nihai miktar Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre belirlenecek

Düzenleme, 2020 yılında komisyonun Covid salgını sırasında kısa vadeli iş destek programları için AB ülkelerine 100 milyar Avro'ya kadar ucuz finansman sağlamasıyla kullanılan yapıya benziyor.

En önemlisi, bu seçenek, ana katılımcılar arasında en yüksek kredi notuna sahip ülkeler olduğu sürece, AB'nin 27 üye ülkesinin tamamının garantisini gerektirmeyecektir. Bu da AB'nin Macaristan'ın vetosunu bertaraf etmesini sağlayacak.