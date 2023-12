Devlet tüm imkanlarını ihracatçı için seferber etti

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından özel panellerle devam etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, devletin tüm imkanlarının ihracat ve ihracatçı için seferber edildiğini söyledi. Zirvenin ilk panelinde '2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar' masaya yatırılırken, A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkan Vekili Yaşar Erturhan, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ihracat fırsatlarını değerlendirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, 2023 yılının hem dünya hem Türkiye için oldukça zorlu bir yıl olduğunu hatırlatarak Türkiye zaten zor bir coğrafyada, küresel sorunlar ülkemizi zorladı. Ama zorluklardan güçlü bir şekilde çıkmayı bilen bir ülkeyiz" dedi.

Türkiye'nin ihracata yönelik bir kalkınma modeli belirlediğini belirten Ağar, "Son 20 yılda bunun önemini gördük. İhracat 20 yılda 7 kat artarak 254,2 milyar dolara geldi. Hizmet ihracatı 100 milyar dolara gelecek bu yıl sonunda. OVP hedeflerinde 255 milyar dolarlık ihracat hedefi var, ama yılı bunun üzerinde bir ihracatla kapatacağız. 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız güzel rakamları paylaşacak" ifadelerini kullandı. AB'deki olumsuzlukların dış ticarete yansıdığına dikkat çeken Ağar, şunları söyledi: "O yüzden Uzak Ülkeler stratejisiyle 18 ülkeye ihracat artırma hedefimiz var. 2024'te geleneksel pazarlar dışında bu 18 ülkeye yönelik faaliyetlerimizi ve ihracatımızı artıracağız. 61 ihracatçı birliğiyle 2028 tanıtım vizyonu hazırladık. Bu eylem planlarını 2024 yılı ocak ayı itibarıyla başlayacağız. Her sektör ülke ve ürünlerini projelendirdi. Bu projeleri destekleyeceğiz. E-ihracat da öne çıkıyor. Destekler sayesinde e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 1,5'lardan yüzde 10'lara çıkarmayı hedefledik. E-ihracat platformuyla yol haritası hazırlıyoruz. 2024'te hizmete alacağız. Eximbank destekleriyle ihracatın tabana yayılması için de KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 26'dan yüzde 32'ye çıkarmayı hedefliyoruz."

MİLLİ E-İHRACAT PLATFORMU GELİYOR

Bakanlık olarak dünyadaki gelişmelere kayıtsız olmadıklarının altını çizen Volkan Ağar, şu bilgileri paylaştı: "İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde e-ihracat dairemiz var. E-ihracata yönelik devlet desteklerini yürürlüğe koyduk. Bilindik destekler değil, çağın gereklerine uygun destekler. Alanlardan büyük takdir topladı. E-ihracat yapmak isteyen firmalarımıza rehberlik eden, yol haritaları sunan E-Kolay İhracat Platformu'nu 2024'te sunacağız. Tamamen ücretsiz, yapay zekayla çalışan ve canlı veriyle beslenen bir platform. Ayrıca Milli E-İhracat Platformu da kuracağız. TİM ve TOBB işbirliğiyle fizibilite çalışmaları yürütülüyor. TOGG'daki gibi bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmalar sürüyor. 2024'te devreye alacağız. Yeşil dönüşüme yönelik de destekler kurguladık. Bu da yürürlüğe girince firmalarımız yeşil dönüşüm desteklerine kavuşacak." Ağar, 2024 beklentilerine yönelik de, "2024'ün zorlu bir yıl olacağı beklentisi var ancak ekonomi yönetiminde gördüğüm manzara şu; ihracat ve ihracatçı için devletin esirgediği hiçbir şey yok. Aralıkta ihracat için 1,5 milyar TL ilave ödenek ayrıldığını görmedim hiç. Devletin tüm imkanları ihracat için seferber edilmiş durumda. Buna finansman da dahil, ihracat destekleri de. Yeni kredilerle ihracatçının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SANAYİCİLERE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇAĞRISI

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da deprem sonrası tekrar toparlanma sürecine girdiklerini söyledi. Pandemiyle e-ihracatın hızlıca gündeme geldiğini belirten Konukoğlu, "Pandemide, hayatında e-ticaretle alışveriş yapmamış insanlar internete yöneldi. Bu döngüyle hızlıca dünya genelinde e-ihracat gelişmeye başladı. Gümrüklerde kontroller arttı, ülkeler önlemler almaya başladı. Yoksa kayıtsız ekonomiye doğru bir gidişat vardı. Oturduğunuz yerden dünyanın her yerinden alışveriş yapabilirsiniz. Bunun daha da üzerine gidebiliriz. Ancak özellikle Çin'le rekabet edebilmek için e-ticarette ihracata yönelik nakliye desteklerinin artırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. "2024'ün çok zor olacağı kesin ama biz bundan daha zor günler gördük" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti: "Ekonomi yönetiminin bu işi başaracağına inanıyorum. Kayıplarımızın olacağını kabul ediyoruz, bu fedakarlığı hep birlikte yapacağız. Ama bundan sonra sürdürülebilirliği, yeşil dönüşümü ortaya koymamız lazım. Geri dönüşüm sadece tekstilde değil, her sektör için geçerli. İhracatın çok daha fazla olmasını istiyorsak bu yola baş koymak zorundayız. Sürdürülebilirlik artık her şeyin başı. İleriye dönük hareket etmek zorundayız. Tekstil atığı sadece Avrupa'da yıllık 8 milyon ton, ABD'yi ve Uzakdoğu'yu da katarsak 45 milyon ton. Bunun ne kadarını toprağın altına gömeceğiz. Artık hammadde pahalı. Bir de çöplüğe dönüyoruz, torunlarımızı da düşünmek zorundayız. Sanayici arkadaşlarımdan ricam, bu konuda kendi sektörlerinizde neler yapabilirsiniz araştırın."

BU ZOR DÖNEMDEN AVANTAJLI ÇIKABİLİRİZ

Dünyanın çok ciddi bir değişimden geçtiğini vurgulayan Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, "Kaynaklar sınırlı. Dünya artık eskisi gibi değil, her şey artık daha idareli olmak zorunda" dedi. Bu yıl tekstilin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Kileci, şunları söyledi: "Kimsenin önceliği kıyafet değil. Krizlerden ilk etkilenen sektörler arasındayız. 2023'te aldığımız darbeleri avantaja çevirmemiz lazım. Dönüşümle ilgili çok önemli destekler var. Bu desteklerle kendimizi yenilememiz gerekiyor. İthal ikameli ürünlerde ciddi destekler var. Bunları doğru kullanırsak bu süreçten çok ciddi avantajla çıkarız. Bugün canımız yanıyor ama başka çaremiz yok. Her ülkede zorluklarla karşılaşsak da ihracatçılar olarak savaşıp, bu süreci atlatmamız gerekiyor. Hiçbir zaman enseyi karartmadık, kendi ülkemizde de umutsuz değilim. Çalışkan bir ülkeyiz, genç nüfus avantajımız var. Biz işimize bakacağız. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapmaya çalışırsa, o zaman sorun olmuyor zaten. Her felaket nimeti de beraberinde getiriyor. Bu yaşadığımız şeyler bizi ekonomik olarak bir yerlere taşıdı. Artık önümüze bakmamız lazım. Takip ederek, yapıcı şekilde sorgulayarak işimizi yapmamız lazım. Başka gidecek yerimiz yok, bu ülke bizim."