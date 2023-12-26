Bakan Mehmet Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz" dedi.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİDE OLDUKÇA BÜYÜK BİR POTANSİYELİMİZ VAR"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini ifade etti. Şimşek, Birol'u ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "İş dünyamızın önde gelen temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; küresel enerji piyasalarındaki son eğilimleri, yenilenebilir ve temiz enerjide Çin'in artan ağırlığını, COP28'de çizilen çerçeveyi ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi temel konuları derinlemesine tartışma fırsatı bulduk. Enerji alanındaki paradigma değişimlerine hazır olmayı çok önemsiyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjide oldukça büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyor ve arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye'nin bu alanda rekabet gücünü artırmayı ve 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Programımızda, makrofinansal istikrarı sağlamanın yanında yapısal dönüşüme de büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede mali disiplinin tesisi ile oluşturacağımız alan, yeşil ve dijital dönüşümde hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak" dedi.