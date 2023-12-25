Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep’de gerçekleştirilecek

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ilk panelinde "2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" tartışılacak. A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ihracat fırsatları ile ilgili bilgiler paylaşacak.

Zirvenin ikinci panelinde ise "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" tartışılacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in konuşacağı panel, Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi yarın www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.