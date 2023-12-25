Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava trafiği ikiye katlanacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

"YENİ PİSTLE BİRLİKTE YILLIK 85 MİLYON YOLCUYU AĞIRLAYABİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2001 yılında hizmete girmesinin ardından sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin uçuş merkezi hâline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı" şeklinde konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.

Sabiha Gökçen Havalimanı, hizmete girdiğinden beri uçuş merkezi haline geldi. Bugün Anadolu Yakası ile birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Türkiye genelindeki iş ve piyasaların gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanında eski pist kalkış, yeni pist iniş amaçlı kullanılacak, hava trafiği ikiye katlanacak"