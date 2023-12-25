Güçlü yuan sabitlemesi bilançoları zorladı

PBoC bu yıl sıklıkla zayıflayan para birimini savunmak için para piyasalarına müdahalelerde bulunurak, referans döviz kurunu yuan lehine güçlü seviyelerde sabitledi. Ancak bu müdahale bazı şirketler için istenmeyen sonuçlar ortaya çıkardı.

Çinli şirketler yıllardır döviz muhasebelerini, ülkenin Maliye Bakanlığı'nın da önerdiği üzere, geçerli piyasa kuru yerine PBoC'nin günlük yuan sabitlemesine dayandırıyor. Ancak PBoC, sabitlemeyi haziran ayından bu yana sürekli olarak spot seviyeden daha güçlü bir şekilde belirlediğinden, aradaki fark, dolar varlıklarının kurumsal bilançoda yuan cinsinden değerinin daha düşük görünmesine neden oluyor.

Örneğin, Şanghay Borsasında işlem gören Whirlpool China Co., Ocak-Eylül döneminde dövizle ilgili varlıklar ve hedge işlemleri nedeniyle 31,4 milyon yuan ($4,4 milyon) zarar yazdığını duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamada, hesaplamanın çok daha zayıf olan spot kuru temel alması durumunda kaybın 3,1 milyon yuana düşeceğini belirtti.

Paul Mackel liderliğindeki HSBC analistleri, birçok şirketin yıl sonu kar/zarar hesaplamalarında referans döviz kurunu kullandığını ve bunun PBoC'nin makroihtiyati nedenlerle spot-referans farkını daraltmaya itebileceğini söylediler. Ekonomistler, "Şu anda USD-CNY spotu ile sabitleme arasındaki fark önceki yıllara göre çok geniş" dediler.