BoJ Başkanı Ueda enflasyon ortamında olası politika değişikliğinin ipuçlarını verdi

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, fiyat istikrarı hedefine sürdürülebilir şekilrde ulaşılması ihtiyali "yeterince" artar ise Banka'nın para politikasını değiştirmeyi düşünebileceğini söyledi.

Ueda yaptığı konuşmada, "Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik ve finansal piyasaları çevreleyen belirsizlikler göz önüne alındığında, bir politika değişikliğinin zamanlamasına henüz karar verilmedi. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışlarını dikkatle inceleyeceğiz ve böylece gelecekteki para politikasına uygun bir şekilde karar vereceğiz" dedi.

Enflasyonun bir yıldan uzun bir süredir hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle birçok piyasa oyuncusu BOJ'un önümüzdeki yıl kısa vadeli faiz oranlarını negatif bölgeden çıkarmasını bekliyor.