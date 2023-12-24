Asgari ücrette karar haftası: Refah payı ne kadar olacak?

Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret için karar haftasına giriliyor. TİSK rakam teklifini açıklayacak. TÜRK-İş teklifi değerlendirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda hakem rolünü üstlenen hükümet belirleyici olacak. Asgari ücret ne zaman belli olacak? Kabine toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı ne zaman gerçekleşecek?

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN KARAR HAFTASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma toplantısı bu hafta içerisinde toplanacak. Rakamlar üzerinden müzakarelerin yapılacağı toplantı sonrası asgari ücret büyük oranda netleşecek. Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan Vedat Işıkhan önce Bakan Mehmet Şimşek ile durumu değerlendirecek. Ardından son dokuşu Başkan Erdoğan yapacak. 3. toplantısı sonrası karar toplantısı yapılacak ve yeni asgari ücret duyurulacak. Öte yandan Kabine Toplantısı'nda da asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

BU HAFTA NELER OLACAK?

3. asgari ücret toplantısı gerçekleşecek

Hükümet Kabine Toplantısı'nda masadaki rakamlarla beraber refah payını değerlendirecek

Son dokunuşu Başkan Erdoğan yapacak

Yeni asgari ücret açıklanacak

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.

3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.

Asgari ücrette karar toplantısı: 3. toplantı sonrası 1-2 gün içerisinde gerçekleşen bir toplantı. Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.

2023 YILININ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir kesin bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının geçtiğimiz hafta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Başkan Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle gerçekleşmemişti.

Edinilen bilgiye göre 2023 yılının son Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık Çarşamba günü saat 15:30'da yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantısı konusunda açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı için açıklama yapması bekleniyor.

İLK RAKAM TİSK'TEN GELECEK

Asgari ücret 2. toplantısı sonrası işçi tarafını temsilen TÜRK-İş'ten yapılan açıklamada ilk teklifin TİSK'ten gelmesi beklendiği açıklandı. TÜRK-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor. Kamuoyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil.

Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek. Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi."

ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR

Aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Veriler özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor. Bu nedenle asgari ücret üzerinde tek zam formülü üzerinde duruluyor.

Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 olarak dikkat çekiyor.

MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK

Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI

Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yüzde 2,5, yüzde 45 zam yapılması durumunda yüzde 7,5 yüzde 50 zam yapılması durumunda ise yüzde 12,5 refah payı söz konusu olacak.

ASGARİ ÜCRET 6 AYLIK ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK

2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK

Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.

(1 dolar=29,21 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 545 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 585 doları bulacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

ZAM ORANI - NET ÜCRET - İŞVERENE MALİYETİ

Yüzde 40 - 15.962 TL - 22.066 TL

Yüzde 45 - 16.533 TL - 22.854 TL

Yüzde 50 - 17.103 TL - 23.642 TL

'TEK ZAM' MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonun belini kırmayı hedefliyor.

'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI

Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.