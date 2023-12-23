Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye 29 Aralık’ta

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi takvimi belli oldu. Çalışan emeklilere ikramiye ödemesiyle SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil bütün hak sahipleri 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için açıklama geldi. Bakan Işıkhan ödemeler için hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı. Çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman verilecek? İşte detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASADA

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-28 Aralık tarihleri arasında Meclis'ten geçip ve Başkan Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI

Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından iki gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma tamamlandı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Torba yasanın 26-27 Aralık tarihinde yasalaşması bekleniyor. Gerekli hazırlıklar yapılıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE 29 ARALIK'TA

Torba yasanın 27 Aralık Çarşamba günü Meclis'ten geçip yasalaşması, 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ve 29 Aralık'ta da ödemelerin yapılması bekleniyor.

HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK, BANKAYA OTOMATİK YATACAK

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.