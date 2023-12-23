Başkan Erdoğan kentsel dönüşümde yol haritasını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını belirterek, "Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"ndaki konuşmasına "Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum" sözleriyle başladı.