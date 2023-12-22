Ekonominin nabzı Turkuvaz’da atıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla büyük finans zirvesi gerçekleşiyor.
Gün boyu özel oturumlarla finans sektörünün yol haritası ele alınacağı 3. Finans Geleceğin Zirvesi'nde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan konuşmalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da programa videolu mesaj gönderdi.
SPK BAŞKANI GÖNÜL: ŞİRKETLERDE PİYASADAN 79,3 MİLYAR TL FON SAĞLANDI
Zirvenin ilk konuşmasını gerçekleştiren SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada yatırımcı sayısının rekor kırarak 8,5 milyonun üstüne çıktığını anımsatarak her sektöre büyük bir yelpaze içerisinde sermaye piyasalarından finans sağlamaya çalışıldığını belirtti. Gönül, "Şirketlerde piyasadan 79,3 milyar TL fon sağlandı. 2023 yılının başından bu yana borçlanma yoluyla sağlanan fon tutarı yaklaşık 709 milyar TL oldu. 13 Aralık 2023 itibariyle yatırım fonlarımızın, menkul kıymet yatırım fonları 1423 adet olmakla birlikte 1 trilyon 460 milyon TL büyüklüğe ulaştı." dedi.
BDDK BAŞKANI KAVCIOĞLU: FİNANSMANA ERİŞİME BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise 3. Finansın Geleceği Zirvesi'nde finans sektörünün özellikle bankacılık sektörünün, sermaye birikimini hızlandırmak ve temin ettiği kaynakları verimli alanlara yönlendirmek suretiyle sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sürecinde hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Kavcıoğlu, reel sektör şirketlerinin üretim yoluyla büyümeye doğrudan katkısını sürdürebilmek adına finansman olanaklarına erişim kolaylığının önem verdikleri konuların başında geldiğini belirterek, bu açıdan başat rol üstlenen bankalar kadar banka dışı finansal kuruluşların da bu rolün bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.
CB FİNANS OFİSİ BAŞKANI GÖKSEL AŞAN: KÜRESEL BORÇLULUK FİNANS SİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, küresel borçluluğun finans sistemini tehdit ettiğini ifade etti. Aşan, "Finanstan kaynaklanan bir problem tüm sistemleri etkiliyor. Bu şunu gösteriyor. Finans üretim dediğimiz hikayenin çok üstünde olup onu da yönlendiren kendisi tehlikeye düştüğünde kendisiyle birlikte bütün üretim kanalını darmadağın edecek bir hale gelmiş durumda" dedi.
Aşan, "Bugün dünya ülkelerinin milli gelirinin toplam 3 katı kadar bir finansman büyüklük var ve sürdürülebilir değil. ABD-Çin geriliminin kaynağında finans regülasyonları var. Ve bu önümüzdeki dönemde dünya için en büyük tehditlerden bir tanesi. Sektörün önünü açacak ve katkı verecek düzenlemeleri yapmaya devam ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi (İFM) öyle bir proje. Büyük bir değer katacağını düşüyorum. Biz 5 sene sonra yeni yer arayacağız. Buraya da sığmayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programa videolu mesajla katıldı. Yılmaz gönderdiği videolu mesajda, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" ifadelerini kullandı.
BANKACILAR BİR ARADA
"Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirdiği özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmasını yaptı.
TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI ALPASLAN ÇAKAR: BANKACILIK SEKTÖRÜ DENGELİ VE SAĞLIKLI BİLANÇOYA SAHİPTİR
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin milli gelire oranının yüzde 93 seviyesinde olduğunu dikkat çekerek, "Aktif büyüklüğümüz 22 trilyon TL'ye ulaşmıştır.
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı çok sayıda gelişmenin yaşandığı 2023 yılında bankacılık sektörü değişikliklere çok hızlı adapte olmuş ve sağlıklı büyümesini sürdürebilmiştir.
Bir çok yönüyle uluslararası düzenlemelere tam uyumlu olan bankacılık sektörümüz gelişmiş ülkelerdeki ortalamalara bakıldığında da çok ciddi gelişim potansiyeli taşımakta olup birçok ulusal ve uluslararası yatırımcının ilgi odağı durumundadır.
Bankacılık sektörü dengeli ve sağlıklı bilançoya sahiptir. Sektörümüzün bilançosu TL ağırlıklıdır ve aktiflerimizin yüzde 65'i, kaynaklarımızın ise yüzde 56'sı TL cinsindedir." dedi.
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı birer konuşma yapacak.
İFM GENEL MÜDÜRÜ ERDEM: İFM'Yİ 2024'TE TAMAMEN HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ
İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren bankalar etabının ardından 2024 yılında diğer etapların da tamamlanmasıyla İFM'yi bir bütün olarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Son 20 yılda İstanbul'un ticaret ve lojistiğin merkezi olduğunu vurgulayan Erdem, İFM'nin hem bölgesel hem küresel bir finans merkezi olmak için bu potansiyelini değerlendireceğini söyledi.
HALKBANK GENEL MÜDÜRÜ ARSLAN: EKONOMİ MODELİMİZ KISA SÜREDE OLUMLU SONUÇLAR VERMEYE BAŞLADI
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomi yönetiminin önemli kararlar aldığını söyleyerek, "Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında üretime, yüksek katma değerli yatırımlara ve kalkınmaya odaklanan ekonomi modelimiz kısa sürede olumlu sonuçlar vermeye başladı" dedi.
Türkiye'nin 2023 yılına 14 milyon insana doğrudan etkileyen asrın felaketini yaşayarak başladığının altını çizen Arslan, "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasını için son derece kritik öneme sahip şehirlerimizin yer aldığı 11 il bu büyük felaketten oldukça fazla etkilendi. Üretim ve ihracatımız kısa süreli sekteye uğrasa da milletimizin feraseti ve birlikteliğiyle kısa sürede geride bırakarak süratli bir biçimde toparlanma yaşadık. Bankalar Birliği koordinasyonu ile hem kamu bankalarımız hem de özel bankalarımız çok ciddi destek verdiler" dedi.
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ARAN: İSTİŞARE YAPILMASI GEREKEN BİR DÖNEME GİRİYORUZ
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran politika faiz oranının dün alınan kararla 42,5'e geldiğini hatırlatarak, gelecek dönemde riskleri dikkatli yönetilmesi gerektiğini ve pozitifliğin devam etmesi için istişare yapılması gereken bir dönem olacağını söyledi.
Cari dönemde riskleri yönetilebilir makul seviyede bulan Aran, "Türkiye olarak tasarruflarını yeterli düzeye getirememiş, birikimlerini arttıramamış bir ülke olduğumuzu, bu konuda dış kaynak ihtiyacımızın en üst seviyede olduğunu bir kere hepimizin bilmesi gerekiyor" dedi.
VAKIF KATILIM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET ALİ AKBEN: KATILIM BANKALARI BÜTÜNSEL EKOSİSTEM OLUŞTURMAYI BAŞARDI
Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığının sektördeki yerine dikkat çekerek Türkiye'de faiz hassasiyeti nedeniyle finansal sistemin dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin sisteminin içine çekilmesine vesile olduğunu söyledi.
Akben, 2 trilyon TL'ye yaklaşan bilanço büyüklüğüyle katılım bankalarının finansal kapsayıcılığı artırma çerçevesinde yalnızca bankacılığa yönelik ihtiyaçlara cevap üretmekle kalmadığını, gösterdiği gelişim ve hızlı büyümeyle bütünsel bir ekosistem oluşturmayı da başardığını aktardı.
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ: SERMAYA PİYASALARI HIZLI GELİYOR
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın faaliyetlerine yönelik bilgiler paylaşarak, "Yüzyılın, bizim yüzyılımız olması için her şey yerinde. Parayı da yerine koymamız lazım. Sermaye piyasaları hızlı geliyor, sağlıklı da olmasını temenni ediyorum." dedi.
PARA SOHBETLERİ'NİN KONUĞU BAKAN ŞİMŞEK
3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.