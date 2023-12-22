Başkan Erdoğan: Türk piyasaları uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katılarak, bir konuşma yaptı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde, borsanın 150. yaşını hep birlikte gururla kutladıklarını belirten Başkan Erdoğan, ilk kez 1873 yılında kurulan Dersaadet Tahvilat Borsası'nın ardından 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kurulduğunu hatırlattı.
Farklı borsaları tek çatı altında toplamaya karar verdiklerini ve İstanbul Menkul Kıymetler, Vadeli İşlemler Opsiyon ile İstanbul Altın Borsalarını, 2013 yılında "Borsa İstanbul" markası altında birleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek, daha şeffaf, daha dinamik; takas ve saklama kurumlarıyla daha entegre bir yapıya kavuştu" dedi.
"TÜRKİYE, ULUSLARARASI SERMAYE AÇISINDAN ÇEKİM MERKEZİ VASFINI KORUYOR"
Yatırım, üretim, planlama, istihdam ve ihracata dayalı ekonomik atılımları sürdürürken, ekonomi ve finans sisteminde de birçok düzenleme yaptıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 21 yılda hayata geçirdiğimiz yenilikler ve düzenlemeler sayesinde sermaye piyasamız ve Borsamız köklü bir dönüşüm geçirdi. İstanbul Finans Merkezi'nin de hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin finans alanındaki merkezi konumu daha da güçlendi. Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeli, yerli yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içerde, hem de dışarıda giderek arttığını müşahede ediyoruz. Küresel ekonomide daralma yaşanırken, yabancı sermaye akışları her yerde gerilerken Türkiye, borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi, yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyor. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü, sermayenin korunaklı alanlara doğru çekildiği bir dönemde, uyguladığımız mali programın bir sonucu olarak Türkiye, uluslararası sermaye açısından çekim merkezi vasfını koruyor."
Son 21 yılda 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, gelecek dönemde sermaye piyasalarının daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına ağırlık vereceklerini duyuran Başkan Erdoğan, "Bilhassa katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğu anlaşılıyor" dedi.
Vatandaşın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlı olduklarını da ifade eden Başkan Erdoğan, "Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme ve kredi notumuzdaki iyileşmelerin etkisi başta borsamız olmak üzere sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebileceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.