Bakan Şimşek: TL varlıklara ciddi bir talep var

Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni, Sarıyer'deki binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Programda, dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ne de canlı bağlantı yapıldı ve eş zamanlı olarak gong çalındı. Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın pekiştiğini belirterek Türk Lirası varlıklara son dönemde ciddi talep oluştuğunu vurguladı.

EKONOMİMİZDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ÇOK DAHA FAZLA ARTACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 21 yılda sizin liderliğinizde Türkiye ekonomisi Gayrisafi Yurtiçi Hasıla olarak 238 milyar dolardan, bu sene sonu itibariyle muhtemelen 1.1 trilyon dolar civarına ulaşmış olacak. Yeni rekorlar kırmış olacak. Borsamız da aynı dönemde, piyasa, borsanın değeri olarak yaklaşık 10 buçuk kat büyümüş. Sermaye piyasalarımız bu dönemde önemli ilerlemeler kaydetmiş. Önümüzdeki dönemde Eylül ayında sizin açıkladığınız Orta Vadeli Programın hedeflerini gerçekleştirerek, firmalarımızın dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişimini inşallah sağlamış olacağız. Önümüzdeki dönemde Orta Vadeli Programın uygulanmasıyla birlikte ben inanıyorum ki ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir Yüksek Büyüme'nin temelleri çok daha sağlıklı bir şekilde atılmış olacak" dedi.

Şimşek, "Makro finansal istikrar pekişiyor. Hemen hemen her alanda liderliğinizde açıkladığımız programa bir güven var ve Türk Lirası varlıklara ciddi bir talep var. Bütün bunlar firmalarımız açısından ve vatandaşlarımız açısından çok önemli kazanımlara vesile olacak. Orta Vadeli Programın önemli bir hedefi sermaye piyasalarını derinleştirmektir. 8.6 milyon vatandaşımızın şu anda borsada bir şekilde yatırım yaptığını görüyoruz. Bütün vatandaşlarımızın eğitim müfredatı üzerinden ama onun da dışında finansal okur yazarlık noktasında desteğe ihtiyacı var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bir çalışması var, inşallah yakında onu da sizin liderliğinizde tanıştırma, açıklama imkanı bulacağız. SPK, 2010'dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi. Ama yetmez; bütün vatandaşlarımıza finansal okur yazarlık dersini vermemiz gerekiyor" diye konuştu.