TCMB’nin resmi rezervleri kasımda 136,7 milyar dolar oldu

TCMB tarafından, Kasım 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 artarak 136,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 11,2 artarak 82,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,6 artarak 46,3 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,8 artarak 52,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 44,2 milyar doları anapara, 8,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 82 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 30,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 50,7 milyar dolara yükseldi.