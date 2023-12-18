Asgari ücret 2. toplantısı sonrası ilk açıklama TÜRK-İş’ten

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Asgari ücret 2. toplantısı sona erdi. Asgari ücrette ilk toplantı sonrası yol haritası belirlendi. 2024 asgari ücret 7 milyon çalışanın doğrudan 85 milyon vatandaşın da dolaylı yoldan gelirlerini değiştirecek. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SONA ERDİ
İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bir araya geldi. Asgari ücret 2. toplantısı gerçekleşti.
TÜRK-İŞ'TEN 'RAKAM' AÇIKLAMASI
Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı sonrası ilk açıklama TÜRK-İş'ten geldi. TÜRK-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar:
"Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Kısa süre içinde mutabakata varılarak sona ermesini temenni ediyoruz. Ama rakam şu an yok. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin bir anlamı yok, çünkü rakam ortada yok. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonuca gidilmesini temenni ediyoruz."
AK PARTİ'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET MESAJI:
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan asgari ücret 2. toplantısı öncesi açıklama geldi:
"Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" - "2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. Sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız."
ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Asgari ücret 1. toplantısı: Bu toplantıda taraflar yeni asgari ücretin tespiti için yol haritasını masaya yatırıyor. Asgari ücrette toplantı takvimi netleşiyor.
Asgari ücret 2. toplantısı: Bu toplantıda ise taraflar ellerindeki verileri masaya getiriyor. Asgari ücret için ilk teklif genelde işveren sendikası TİSK'ten geliyor. İşçileri temsilen TÜRK-İş'te kendi elindeki verilerle müzakerelerdeki çizgileri beyan ediyor.
Asgari ücret 3. toplantısı: Uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekiyor. Masaya gelen teklif veriler burada müzakarelere konu oluyor. Hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı burada hakem rolünü üstlenerek işçi ve işverenler arasında uzlaşma zemini aranıyor. En güçlü rakamlar bu toplantıda dile getiriliyor.
3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet desteği, yeni rakamın enflasyon ve istihdam üzerine yansımaları ve alım gücü üzerine etkileri konusunda değerlendirme gerçekleştiriyor.
Asgari ücrette karar toplantısı: Uzlaşılan veya uzlaşmaya en yakın rakam önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuluyor. Başkan Erdoğan'ın son dokunuşunun ardından Aralık ayının son hafta içinde yeni rakam duyuruluyor.
TÜRK-İŞ VE TİSK NE İSTİYOR?
İlk rakam teklifi işveren sendikasını temsilen TİSK'ten gelecek. TİSK'ın 15.000-15.500 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.
İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.
HÜKÜMET ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN NE KARAR VERECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten her dönem olduğu için işçilerin yanında olunmasını istedi. Asgari ücret toplantılarında hakem rolünü üstlenen kararını verirken şu kıstasları esas alacak:
3. toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu 3 madde temelinde optimal asgari ücret seviyesinin tespiti için bir araya gelecek.
ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN TEK ZAM DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleyi birinci öncelik haline getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonun belini kırmayı hedefliyor.
'DEZENFLASYONİST SÜREÇ HIZLANACAK' MESAJI
Ekonomiyi yönetmenin kabaca 2 ayağı bulunuyor. Birinci veriler-politikalar ve ikinci olarak sözlü yönlendirmeler. Ekonomi yönetimi 'Tek zam' mesajı ile burada kendinden emin bir şekilde piyasalara 'Enflasyon düşücek, dezenflasyonist sürecek başlayacak' mesajı veriyor. Normal şartlarda asgari ücret senede 1 kez belirleniyor. Burada dezenflasyonist sürec hızlanacağı için 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapma ihtiyacı kalmayacak mesajı verildi.
Nitekim aylık Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon kademeli bir şekilde aşağı yönlü seyir izliyor. Son olarak aylık enflasyon Kasım ayında yüzde 3,28'e kadar çekildi. Özellikle 2024'ün ikinci yarısıyla beraber hızlı bir dezenflasyonist sürecin başlayacağına işaret ediyor.
TÜRK-İŞ HEYETİNDE 4 İŞÇİ VAR
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İş heyetinde ilk kez 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 asgari ücretli çalışan yer alıyor. Heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık ediyor.
HANGİ VERİLER ÖNE ÇIKACAK?
Yeni asgari ücretin tespitinde 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon hesabı da yaklaşık yüzde 38 oldu. Öte yandan 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesinin Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi. Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.
ASGARİ ÜCRET 6 AYLIK ENFLASYONUN ALTINDA KALMAYACAK
2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.
Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alıyor.
Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alıyor.
ASGARİ ÜCRET DÖVİZ BAZLI YENİ REKORUNU KIRACAK
Temmuz zammı ile dönemin kuruyla 482 dolar bandına yükselen asgari ücretin yeni rekorunu kırması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65, gelecek yıl için ki tahmini yüzde 36 olarak belirlendi. Bilindiği üzere asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca yüzde 40, 45 ve 50 zam formülü öne çıkacak.
(1 dolar=29,03 TL) Cari kur ile hesaplandığında asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret yaklaşık 550 dolar düzeyine yükselecek ve döviz bazlı rekorunu kıracak. Yüzde 50 zam yapılması durumunda ise bu rakam 589 doları bulacak.
ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR OLACAK?
ZAM ORANI - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRET
YÜZDE 40 - 15.962 TL - 18.880 TL
YÜZDE 45 - 16.533 TL - 19.450 TL
YÜZDE 50 - 17.103 TL - 20.121 TL
YÜZDE 55 - 17.673 TL - 20.792 TL
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak. Son dokuşunu Başkan Erdoğan yapacak. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET HESAPLARI DEĞİŞTİRECEK
Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.