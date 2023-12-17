Çalışan emekliye ikramiye: Merak edilen tarihler belli oldu

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Ocak zammı öncesi çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi gerçekleşti. Çalışmayan emekliler 5000 TL emekli ikramiye ödemesini dul ve yetimler dahil olmak üzere 15 Kasım öncesi hesaplarında gördü. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Son olarak çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi. Çalışan emeklilerin ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ TORBA YASAYA EKLENDİ

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Çalışan emekliye ikramiye kanun teklifi 86 maddelik torba yasaya eklendi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri öngören 86 maddelik torba teklifin çalışmaları Meclis Genel kurulunda devam ediyor. Teklife göre çalışan emekliler de 5 bin liralık ödemeden faydalanacak. 3 bölüm halinde görüşülen düzenlemenin 43 maddesi kabul edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Genel Kurul'da torba yasanın ilk 43 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM'de bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'a kadar sona ermesi ve toplam 86 maddeden oluşan torba yasa teklifinin kalan maddelerinin ise 26-29 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

86 maddelik torba yasa ile beraber emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Bir yandan emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken bir yandan da Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz SGK harekete geçecek.

Meclis çalışma takvimi dikkate alındığında çalışan emekliye ikramiye düzenlemesi 2023 yılı içerisinde yasalaşacak. Düzenlemenin yıl sonuna doğru Meclis'ten geçmesi durumunda ödemelerin 15 Ocak 2024'ten önceki hafta yapılması bekleniyor.

HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK, BANKAYA OTOMATİK YATACAK

Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

HER EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıkladı.

MALİYETİ 23 MİLYAR TL'Yİ BULUYOR

Muş, "Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.