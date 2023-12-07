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Giriş Tarihi: 7.12.2023 08:58

Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan karara göre yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın imzasını taşıyan E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

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Yeni 200 TL banknotlar tedavüle giriyor
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