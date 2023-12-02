Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BAE dönüşü asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu. Temmuz ayında 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret Ocak zammı ile yeniden artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması geldi. İşçi, işveren ve hükümet asgari ücret için ön hazırlıklarını tamamladı. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari ücret maratonu başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapacağını açıkladı. Komisyonda TÜRK-İş, TİSK ve hükümeti temsilen 5'er kişilik yetkililerden oluşan toplam 15 kişi uzlaşma arayacak.

BAE DÖNÜŞÜ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE ziyareti dönüşümde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın 2024 asgari ücret zammı için verdiği mesajlar dikkat çekti.

SORU: Sayın Cumhurbaşkanım Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta toplanıyor. 6 aylık enflasyon ortalamasından yola çıkarak, bunu alarak asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya geleceği yorumları yapılıyor ekonomi çevreleri tarafından. Öncelikle asgari ücret ne kadar olur? Buna ek olarak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücretin sadece bir kez zamlanacağı yönünde bir açıklaması olmuştu. Siz ne dersiniz efendim?

CEVAP: Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.

ERDOĞAN: VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEDİK, EZDİRMEYİZ

Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz.

Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

2024 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK OLACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bu yıl bir ilk yaşanacak. İşçi kanadını temsilen yetkili olan konfederasyon Türk-İş Mali Sekreteri, Yolİş Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında, bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçiden oluşan heyetle katılacak. Türk-İş komisyon heyeti hafta başında kendi aralarında bir toplantı yapacak, işçileri kamuoyuna tanıtacak.

TÜRK-İş'i temsilen 2 kadın 2 erkek olmak üzere 4 işçi yer alacak. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde bir sağlık işçisi, bir kasiyer, bir enerji işçisi, bir de karayollarında kar temizleyen taşeron işçi yer alacak. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 YILINDA YÜZDE 107'Yİ AŞTI

Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi. Ocak ayında da asgari ücret yüzde 54'ün üzerinde artışla net 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2023 yılındaki kümülatif (toplam) artış oranı yüzde 107'yi aştı.

Yani asgari ücret belirlenirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında 4 önemli veri referans olacak:

6 aylık enflasyon tahmini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları

Memur zam oranı

TÜRK-İş ve TİSK'e ait veriler

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 65'e göre 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 37,76 olması bekleniyor. Bununla beraber memur zam oranının da 6 aylık enflasyon farkına ilaveten verilecek yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yaklaşık yüzde 50 olacağı hesaplandı.

İki önemli referans değer dikkate alındığında yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 707 lira olacak.