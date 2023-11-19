SON DAKİKA: 5000 TL emekli ikramiyesi için ek düzenleme masada

Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışması sonrası 12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye vatandaşlar için ek düzenleme ilk Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI

Cumhuriyet ikramiyesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı. Alınan karara göre çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiyesi ödeme yapıldı. SGK, 11-12-13 Kasım'da SSK'lılara, 14 Kasım'da Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı olmak üzere toplam 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

DUL VE YETİMLER DE CUMHURİYET İKRAMİYESİ ÖDEMESİ ALDI

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı.

Bununla beraber ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı. 5000 TL emekli ikramiyesi alamayan yaklaşık 1.6 milyon emekli çiftçi bulunduğu kamuoyuna yansıdı.

Çiftçiler AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini iletti. Emeklilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

KABİNE TOPLANTISI'NDA EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN EK DÜZENLEME MASAYA GELECEK

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi Ortadoğu'da yaşanan gerilimin yanı sıra ekonomi olacak. 2023 yıl sonu yaklaşırken asgari ücret, emekli ve memur zammı ile 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi için ek düzenleme konusu masaya gelecek. ÇKS sistemine kayıtlı olan emekliler için bütçe çalışmaları sonrası konu netlik kazanacak. Ek düzenleme kararının alınması durumunda yeni ödemeler konusunda Meclis süreci başlayacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARI BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.

BAKAN ŞİMŞEK: ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON

Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak 2 haftada bir hafta başında gerçekleşiyor. Son Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı. Buna göre geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı gerçekleşmedi.

Bu hafta içinde Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak resmi kanallardan açıklama yapılmadı.