En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Merkez Bankası Kasım rakamlarını açıkladı

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

Yani bundan sonra enflasyon rakamları sıfır çıksa dahi bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI ARALIK BAŞINDA BELLİ OLACAK

4 Aralık Pazartesi TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamların açıklanması sonrası 5 aylık enflasyon oranı yani emekli ve memur zammı büyük oranda belli olacak. Refah payı hariç nihai zam oranı Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyonu sonrası kesinleşecek.

OCAK ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI

Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları kesinleşecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine refah payı verilmesi dikkat çekiyor.

Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI YAYIMLANDI

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23'e geriledi. Yıl sonu dolar tahmini de 30 lira oldu.

Yeni enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1887,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor.