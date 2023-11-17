En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Merkez Bankası Kasım rakamlarını açıkladı

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
Emekli ve memur Ocak zammı için geri sayım başladı. Aralık ayı başında Kasım enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli kök maaş zammı ve memur maaşları artışları büyük oranda belli olacak. Ocak başında da 6 aylık enflasyon oranının TÜİK tarafından duyurulmasıyla refah payı hariç nihai emekli maaşı ve memur zammı kesinleşecek.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM HALİNİ ALDI
Orta Vadeli Plan (OVP) ile Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerinin atılması ve mali disiplinde yol haritasının belli olması sonrası emekli zammı düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.
İLK ADIM EMEKLİ İKRAMİYESİ OLDU
2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanarak 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yapıldı.
DUL VE YETİMLER DE FAYDALANDI
5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesinden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.
Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi için yeni bir gelişme yaşandı. ÇKS Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kalmış ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamayan çiftçiler için devreye girdi.
ÇİFTÇİYE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ
Başkan Erdoğan'ın Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan ile problemin çözümü için konuşacağı bildirildi.
BAKAN ŞİMŞEK KALICI REFAH ARTIŞININ ANAHTARINI BELİRLEDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Şimşek kalıcı refah artışının anahtarını 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi.
Asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla çalışanların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesinde olan Bakan Şimşek, koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonda aylık bazda düşüş sürdü. Ağustos ayında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de ise yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti.
4 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.
Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.
Yani bundan sonra enflasyon rakamları sıfır çıksa dahi bu zam oranları kesinleşmiş oldu.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI ARALIK BAŞINDA BELLİ OLACAK
4 Aralık Pazartesi TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu rakamların açıklanması sonrası 5 aylık enflasyon oranı yani emekli ve memur zammı büyük oranda belli olacak. Refah payı hariç nihai zam oranı Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyonu sonrası kesinleşecek.
OCAK ZAMMI İÇİN 2 VERİ KALDI
Nihai zam oranları için 2 veri kaldı. İlerleyen dönemde Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları kesinleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine refah payı verilmesi dikkat çekiyor.
Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI YAYIMLANDI
Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu. Buna göre 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23'e geriledi. Yıl sonu dolar tahmini de 30 lira oldu.
Yeni enflasyon beklentisine göre yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1887,10 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
EMEKLİ VE MEMUR OCAK ZAMMI TABLOSU
Yüzde 67,23'lük yeni enflasyon tahminine göre emekli ve memurun zam tablosu da şu şekilde oluştu:
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN TL'Yİ AŞACAK
Eğer ekonomistlerin bu beklentisi gerçekleşirse en düşük memur maaşı evli ve 2 çocuklu bir çalışan için 22 bin 17 liradan 33 bin 351 liraya en düşük memur emeklisi maaşı da 9 bin 876 liradan 14 bin 960 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklara da düzenleme gelecek. En düşük emekli maaşı 2023 yılında 3500 TL'den önce 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Kümülatif artış yüzde 107'yi aştı.
Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.