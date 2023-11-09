Asgari ücret 2024 için pazarlıkların başlayacağı rakam belli oldu

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

Temmuz döneminde asgari ücret net 11.402 TL'ye brüt ise 13.414 TL'ye yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı yüzde 34 olarak belirledi. Ocak zammı ile beraber asgari ücrete yeniden zam gelecek. Asgari ücret 2024 ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkilileri yeni ücretin tespiti için hazırlıklara başladı. Asgari ücret her yıl aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 aylık çalışması sonucu uzlaşma yoluyla belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 iştişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar yeni asgari ücretin enflasyona etkisi, devlet desteği gibi etkileri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Asgari ücret, emekli ve memur zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizdi.

Koordineli sıkı para politikası ve maliye politilarıyla büyümeden taviz vermeden enflasyonun üstesinde gelecek bir yol haritası izleyen ekonomi yönetiminin temel amacı asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla artan alım gücünün korunması olacak.

Ekonomi yönetiminde politikalara yön veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Temmuz ayından beri maaş zamlarının reel alım gücünü artırması için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Şimşek, öncelikli hedefini artacak maaşların alım gücünü kalıcı olarak olumlu etkilemesi için enflasyonun belini kırmak olarak belirledi.

Koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonda kalıcı düşüş temin edilecek.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşı zamlarıyla alım gücü artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

ENFLASYON AYLIKTA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRDİ

Para ve maliye politalarıda atılan adımların etkisiyle aylık enflasyonda düşüş eğilimi başladı. Temmuz'da vergi düzenlemelerinin kısa süreli etkisiyle yükselen enflasyon kademe kademe düşmeye devam ediyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9'un üzerinde seyreden aylık enflasyon Eylül'de yüzde 4,75 Kasım'da yüzde 3,43 oldu. Koordineli para ve maliye politikalarının etkisiyle dezenflasyon süreci 2024 yılının ilk çeyreğinden sonra belirgin bir şekilde hissedilecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL TESPİT EDİLECEK?

Yasa gereği en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YÜZDE 34 OLDU

Son birkaç yıldır Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatıyla Temmuz döneminde asgari ücrete ara zam da yapılıyor. Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi. Ocak ayında da asgari ücret yüzde 54'ün üzerinde artışla net 5.500 liradan 8.500 liraya çıkarılmıştı. Böylece 2023 yılındaki kümülatif (toplam) artış oranı yüzde 107'yi aştı.

TÜRK-İŞ'TEN 2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN AÇIKLAMA

Asgari ücretin optimal seviyede tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli çalışıyor. Öte yandan işçi tarafını temsilen TÜRK-İş Asgari Ücret Komisyonu'nda yetkililendirilecek üyeler için yeni bir oluşuma gideceğinini açıkladı. Buna göre, toplantıda işçileri temsil eden komisyon üyelerinin 2 kadın-2 erkek olmak üzere çoğunluğunun asgari ücretlilerden oluşması planlanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA BİR İLK

TÜRK-İş 20 Kasım'da fiilen asgari ücret çalışmalarını hızlandırarak komisyon üyelerini belirleyecek. İşçi tarafını temsilen komisyonun 20 Kasım'dan sonra kurulacağını ifade eden TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Allah nasip ederse yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar." diye konuştu.

İşçi tarafının diğer 1 üyesinin de TÜRK-İş'in yetkilendirdiği sendika üyesi olması bekleniyor.

4 TOPLANTI YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri Aralık ayı girmeden belirlenecek. Ay başında toplantı takvimi netleşecek. Komisyonun her yıl olduğu gibi 3 iştişare 1 karar olmak üzere 4 toplantı yaparak yeni asgari ücreti tespit etmesi bekleniyor. 15 kişilik heyette karar oy çokluğu ile alınıyor. 5 kişilik hükümet tarafı burada hakem rolünü üstleniyor.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

İstişare toplantılarının ardından Bakan Vedat Bilgin, Bakan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek. 2 Bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve 'Devlet desteği ne kadar' olacak sorusu masaya yatırılacak.

Asgari ücrete son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve yeni ücret Ocak 2024 girmeden kesinleşecek.

Emekli ve memur Ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

Enflasyon rakamları emekli ve memur zammının yanında asgari ücret de belirlenirken önemli bir kıstas olarak masaya gelecek. Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023 yılının 2. yarısını ifade eden 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,41 olarak hesaplandı. Kasım rakamlarının Aralık başında açıklanması sonrası 6 aylık enflasyon oranı büyük oranda belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 37,76

Bu beklenen 6 aylık enflasyon oranı yeni asgari ücret zammının tespiti için önemli bir kıstas olarak masada olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,76 olması bekleniyor.

Yani yeni asgari ücret belirlenirken 4 başlık referans olacak:

6 aylık enflasyon tahmini

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları

Memur zam oranı

TÜRK-İş'e ait veriler

PAZARLIKLARIN BAŞLAYACAĞI RAKAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak. Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.

Başkan Erdoğan hükümete 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatını verdi. Yıllara göre asgari ücret rakamları incelendiğinde son döneminde enflasyonun üzerinde rakamlar dikkat çekiyor.

DİĞER REFERANS RAKAM YÜZDE 49,46

Bir diğer referans rakamlardan olan memur zammının da Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 49,46 olacağı hesaplandı. Burada memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı alacak.