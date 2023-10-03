Apara Gündem Fed üyesinden faiz artırımı sinyali
Giriş Tarihi: 3.10.2023 09:01 Son Güncelleme: 3.10.2023 09:01

Fed üyesinden faiz artırımı sinyali

Fed üyesinden faiz artırımı sinyali

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, verilerin enflasyonda gerilemeye işaret ettiklerini ancak yüzde 2 hedefine ulaşılması için birden fazla faiz artışının gerekli olabileceğini söyledi.

Kanada'da bankacılara bir araya gelen Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "Enflasyonun zamanında %2'ye dönmesi için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum. Yüksek enerji fiyatlarının son aylarda enflasyonda gördüğümüz ilerlemenin bir kısmını tersine çevirebileceğine dair devam eden bir risk görüyorum" diye konuştu.

Mevcut para politikası kısıtlaması seviyesi göz önüne alındığında enflasyondaki ilerlemenin yavaş olmasını beklendiğini ifade eden Bowman, "enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde ve zamanında düşürmek için daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulacağını" da sözlerine ekledi.

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Fed üyesinden faiz artırımı sinyali
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