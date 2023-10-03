Fed üyesinden faiz artırımı sinyali

Kanada'da bankacılara bir araya gelen Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, "Enflasyonun zamanında %2'ye dönmesi için muhtemelen daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacağını beklemeye devam ediyorum. Yüksek enerji fiyatlarının son aylarda enflasyonda gördüğümüz ilerlemenin bir kısmını tersine çevirebileceğine dair devam eden bir risk görüyorum" diye konuştu.

Mevcut para politikası kısıtlaması seviyesi göz önüne alındığında enflasyondaki ilerlemenin yavaş olmasını beklendiğini ifade eden Bowman, "enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde ve zamanında düşürmek için daha fazla politika sıkılaştırmasına ihtiyaç duyulacağını" da sözlerine ekledi.