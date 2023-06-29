Powell: Bankacılığı yakından izlemeyi sürdürüyoruz

Fed Başkanı Jerome Powell Perşembe günü yaptığı açıklamada, Fed'in ticari gayrimenkul sektörü gibi potansiyel kırılganlıklar dolayısıyla bankacılık sektöründeki durumu "çok dikkatli" bir şekilde izlemeye devam ettiğini söyledi.

İspanyol Merkez Bankası tarafından Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Powell, sektördeki dalgalı durumun sona erip ermediğini söylemek konusunda henüz zaman olduğuna dikkat çekti.

Powell, Mart ayında mevduat çıkışlarının Silicon Valley Bank (SVB) ve diğer iki ABD'li bankanın batmasına neden olduğu bankacılık krizinde görüldüğü gibi sektörün hâlâ bazı fonlama açıkları olduğunu belirtirken mevduat akımlarında istikrar sağlandığını ifade etti.

Powell, Çarşamba günü Fed'in stres testinde görüldüğü üzere, genel olarak bankaların sermayesinin "güçlü ve likiditenin çok çok yüksek" olduğunu söylemişti.

Ticari gayrimenkul sektörüyle ilgili olarak Powell, evden çalışma uygulamalarının ofis segmentindeki etkilerine dikkat çekerken risklerin büyük bankalarda yoğunlaşmadığını söyledi.

Fed Başkanı ayrıca ABD'li düzenleyicilerin para piyasası fonlarıyla ilgili sorunları henüz ele almadıklarını söyledi.

Powell "Mart krizi sırasında para piyasası fonlarına bazı büyük girişler oldu. Bunlar durdu. Herhangi bir sıkılaştırma döngüsü sırasında, insanlar daha yüksek getiri nedeniyle paralarını zaman içinde banka mevduatlarından para piyasası fonlarına taşıma eğilimindedir. Bu durum bankaların kredi verme koşullarını sıkılaştırmasına neden olur ve bu da elbette istenen bir sonuçtur" dedi.