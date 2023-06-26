S&P Global, Çin için 2023 yılı büyüme tahminini düşürdü

S&P Global tarafından yayımlanan araştırma notunda, "Çin için 2023 GSYH büyüme tahminimizi yüzde 5,5'ten yüzde 5,2'ye düşürdük." denildi.

Araştırma notunda, "Çin'in toparlanması, yatırım ve sanayinin öngörülenin gerisinde kalması nedeniyle düzensiz bir hızda devam ediyor." görüşüne yer verildi.

S&P Global, bu yıl Çin ekonomisine ilişkin tahminlerini düşüren ilk büyük uluslararası kredi derecelendirme kurumu olurken, aralarında Goldman Sachs'ın da bulunduğu birçok büyük banka bu ay tahminlerini düşürdüklerini açıkladılar.

Çin ekonomisi, emlak yatırımlarının daha da düşmesi, sanayi üretimi ve perakende satış büyümesinin tahminlerin altında kalması ve Pekin'in salgın sonrası sarsıntılı bir toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapması gerekeceği yönündeki beklentileri artırmasıyla Mayıs ayında beklentileri karşılamadı.