Japonya’nın en büyük bankası global stabilkoinler için görüşmeler yürütüyor

Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG), küresel stabilkoin çıkarmak için görüşmeler yürütüyor.

MUFG, popüler stabilkoinlerin arkasındaki şirketler ve stabilkoin ihracları ile ilişkili diğer firmalarla kendi blockchain platformu üzerinden çıkarılması konusunda görüşmelerde bulunuyor.

Japonya'nın stablecoin yasası 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Bu yasa, stabilkoin'leri sadece ülkenin lisanslı bankaları, kayıtlı para transferi acenteleri ve güven şirketleri tarafından çıkarılabilmesini imkan veriyor.

MUFG Ürün Başkan Yardımcısı Tatsuya Saito, blockchain platformu Progmat'ın kullanılması için ABD doları da dahil olmak üzere yabancı para birimlerine bağlı stabilkoin'lerin küresel kullanımı için birçok tarafla görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Japonya'da yeni yasanın yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "İhraccılar ve kullanıcılar stabilkoinleri kullanırken güvende hissedebilirler" ifadelerini kulllanan Saito, MUFG'nin eğlence şirketleri, diğer finansal olmayan işletmeler ve bir grup Japon finansal kuruluş ile stabilkoin projeleri üzerinde görüşmeler yaptığını ekledi.