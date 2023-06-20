AB’den Ukrayna’ya 50 milyar euroluk mali yardım

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik yardımlarını artırıyor. Avrupa Birliği (AB), Avrupa Komisyonu'nun önerisiyle Ukrayna'ya 50 milyar euroluk maddi yardımda bulunacağını açıkladı. Ukrayna'ya verilecek hibe ve imtiyazlı krediler ile ülkenin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi ve yeniden yapılanmasının sağlanması amaçlanacak. Söz konusu yardım, 2024-2027 yılları arasında yapılacak.



Öte yandan Ukrayna'ya verilmesi planlanan finansal yardım, ülkenin hukukun üstünlüğünü ele alan yasaları yerine getirme ve yolsuzlukları bitirme şartıyla yapılacak.