Fed’de boş bulunan üyelikler için adaylıkları 21 Haziran’da görüşülecek

ABD'de Senato Bankacılık Komitesi, Başkan Joe Biden'in Fed Başkan Yardımcılığı ve Fed Yönetim Kurulu üyelikleri için gösterdiği adayları 21 Haziran'da yapacağı toplantıda görüşecek.

Komite Başkanı Sherrod Brown'ın verdiği bilgiye göre, Biden'in Fed Başkan Yardımcılığı pozisyonu için aday gösterdiği Philip Jefferson, Fed Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterdiği ekonomist Adriana Kugler 21 Haziran saat 17.00'da başlayacak oturuma katılacaklar.

Komite ayrıca, Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'un yeniden aday gösterilmesini de bu oturumda ele alacak.