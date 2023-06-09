Apara Gündem Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Giriş Tarihi: 9.6.2023 14:56 Son Güncelleme: 9.6.2023 15:12

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar dolar ile 5 milyar 400 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Mart 2023'te 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 54 milyar 221 milyon dolar olmuştu.

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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
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