TikTok e-ticaret operasyonlarını dörde katlamayı umuyor

Bloomberg News'un haberine göre ByteDance'nin sahip olduğu TikTok, bu yıl dünya genelinde e-ticaret operasyonlarını dörde katlayarak 20 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı umuyor.

TikTok, e-ticaret operasyonlarını büyütmek konusunda Güneydoğu Asya'daki ekonomik canlılığa güveniyor.

TikTok geçen yıl online pazar yeri TikTok Shop üzerinden 4,4 milyar dolar tutarında satış yapmıştı.

Şirket ABD ve Avrupa'da satışlarını artırmış için çalışıyor. Kuzey Amerika'daki operasyonlarını büyütmek için Los Angelas merkezli TalkShopLive ile bir canlı alışveriş platformu kurmak üzere ortaklık yaptı.